Bakırköy Adliyesi kedileri toplatmaktan vazgeçti

Yayınlanma:
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacağı duyurulan etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacağı duyurulan etkinliğin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, etkinliğin iptal nedenine ilişkin bilgi verdi.

Kedi besliyordu... Bir anda neye uğradığını şaşırdı! İstanbul'da iş insanına saldırıKedi besliyordu... Bir anda neye uğradığını şaşırdı! İstanbul'da iş insanına saldırı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

DAVETİMİZ İPTAL EDİLDİ

"Her ne kadar Bakırköy Başsavcılığı tarafından Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin sürüleceği sebebiyle 09/11/2025 tarihinde Bakırköy Adliyesi'ne hayvan severleri davet etmişsek de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Başsavcılığı'ndan alınan şifahi bilgilere göre kedilerin adliyeden sürülmesi kararından vazgeçilmiş olmakla yarınki davetimiz iptal edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyor ve yaşama hakkını savunuyor olacağız."

TOPLANACAKTI

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından senelerdir Bakırköy Adliyesi yerleşkesinde yaşayan ve adliye personeli tarafından bakım ve beslemesi yapılan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması yönünde talimat verildiğini duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

