Komisyondan flaş Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılsın!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan komisyon, TBMM Tören Salonu’nda toplandı. Toplantının birinci oturumunda SETA, DİTAM, Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi ve EKEAV temsilcileri dinlenecek. İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, TEPAV ve ORSAM temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

Rawest Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun, araştırmalarına dair değerlendirmede bulunarak, “Kürtlerin sosyolojik değişimi kaçınılmaz olarak bir çözümü dayatıyor. Bu süreci sadece devlet ve örgüt arasında müzakereler olarak görmemek gerekir. Tarihi aşama, Kürtlerin sosyal değişiminin ve bölgesel gelişmelerin doğal sonucudur” dedi.

Girasun, yapılan araştırmalarda Kürtlerin yüzde 65’inin silahlı hak arayışına karşı olduğunu, yüzde 20’sinin tereddütlü, yüzde 15’inin ise onay verdiğini belirtti. Araştırmalar ayrıca toplumun sürece verdiği desteğin yüzde 70’lere yaklaştığını gösterirken, sürecin başarıyla sonuçlanacağına inananların oranının yalnızca yüzde 40-45 civarında olduğunu ortaya koydu.

DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Kürtlerin en çok beklediği adımın, Demirtaş’ın serbest bırakılması ve kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi olduğuna dikkat çeken Girasun, bu adımların sürece olan güveni artıracağını vurguladı.

Girasun bu ifadeleri kullandı:

“Araştırmalarımız bize Kürtler açısından devletin somut adımının resmini çiziyor: ‘Demirtaş’ın serbest kalması, kayyum uygulamalarının bırakılması, kayyumların geri alınması.’ Bu iki adımın pratik ve kolay olması, doğrudan devletin inisiyatifinde olması bu beklentileri artırıyor. Demirtaş ve arkadaşlarının bu süreçte dışarıda olmasının sadece sembolik bir anlamı olmayacak, sürece dışarıda sunacakları nitelikli katkı açısından da bu adım önemli. Bu süreci Kürtler ve Türkler nezdinde toplumsallaştırabilecek en önemli aktörlerden biri Demirtaş’ken onun hala içerde tutulması bir handikaptır. Demirtaş, sürecin en başından itibaren Öcalan’ın çağrısına verdiği amasız destekle özellikle endişeli Kürtlerin ve muhalif kesimlerin sürece bakışının değişiminde etkili olan Demirtaş serbest bırakılması durumunda sürece olan güveni muhtemel şekilde artıracaktır. Ayrıca bu iki aktörün sürekli ayrıştırılarak konuşulması gerçekçi değildir. Birbirini tamamlayan özellikleri sürecin toplumsallaşmasına katkı sağlayacaktır"

Araştırmada ayrıca, muhalif Türk kamuoyunun süreci bir “seçim yatırımı” olarak gördüğü ve demokratikleşmeye katkı sağlayacağına inanmadığı, ancak bu güvensizliğin yaygın bir karşıtlığa dönüşmediği belirtildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

Girasun, CHP ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonların sürece olan güveni zedelediğini ve hukuki vaatlerin inandırıcılığını azalttığını belirtti. Ayrıca tutuklu araştırmacı Mehmet Ali Çalışkan örneğini vererek, sürece önemli katkılar sunabileceği halde hapiste olmasının sürecin toplumsallaşmasını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Girasun konuşmasında, "Süreç başlar başlamaz CHP’ye yönelik başlatılan kent uzlaşısı operasyonları, hem hükümetlerde hem de muhalefette sürece ve hukuki vaatlere duyulan güveni zedelemekte, aynı zamanda ‘iç cepheyi güçlendirmek’ söyleminin inandırıcılığını azaltmaktadır. Bu operasyonlar kapsamında tutuklanan, yıllardır yaptığı araştırmalarla demokrasi, barış ve sivilleşmeye büyük katkılar sunmuş saygın araştırmacı Mehmet Ali Çalışkan bugün keşke hapishanede olmasa sürece çok katkı sunacak değerli çalışmalar yapabilir ve hatta bugün Meclis Komisyonunda olabilirdi" dedi.

