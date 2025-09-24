Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016’da yaptığı 6 konuşma nedeniyle açılan davanın duruşması Diyarbakır 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı Mahsuni Karaman salonda hazır bulundu.

5 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR

Demirtaş’a, “devleti, hükümeti ve yargıyı alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “suç ve suçluyu övmek” ile “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme” suçlamaları yöneltildi.

Duruşmada söz alan avukat Mahsuni Karaman, müvekkilinin aynı konuşmalar nedeniyle farklı mahkemelerde de yargılandığını belirterek, “İstinaf ve temyiz incelemelerinde davaların birleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Müvekkilin iddia edilen son konuşması Diyarbakır’da yapıldığı için dosyaların burada toplanması gerekir” dedi.

DURUŞMA 2026’YA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyalarının istinaf incelemesinin sonucunun beklenmesine karar verdi. Duruşma, 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

