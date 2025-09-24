Süreç komisyonu 12'nci kez toplandı

Süreç komisyonu 12'nci kez toplandı
Yayınlanma:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 12'nci kez toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandı.

Komisyonun on ikinci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi, Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri konuşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

