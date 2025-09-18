Asrın Hukuk Bürosu: Umut hakkı yasa teklifleri acilen gündeme alınmalı

Asrın Hukuk Bürosu, 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılan toplantıda aralarında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu dört kişinin dosyasını ele alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK BK) “umut hakkı”na ilişkin ara kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, Komite’nin kararında TBMM’ye sunulan yasa tekliflerine atıfta bulunmasının önemli bir adım olduğu belirtilerek, “Müvekkilimiz Öcalan özelinde ağır tecrit koşullarında geçen 27 yıllık mahpusluk ile bu mahpusluğu ‘işkence’ olarak tanımlayan AİHM kararının gereği 12 yıldır yerine getirilmemiştir. Mevcut yasa tekliflerinin ele alınması en pratik ve makul çözüm olarak görünmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"UMUT HAKKININ, TÜRKİYE HUKUKUNUN YAPISAL BİR SORUNU OLUP BİNLERCE MAHPUSU KAPSADIĞINI DEFAATLE BELİRTMEK İSTERİZ"

Bununla birlikte Komite, Türkiye'ye bir kez daha Haziran 2026'ya kadar süre vererek Türkiye'nin 2014'ten beri uyguladığı meseleyi sürüncemede bırakma politikasına zemin sunmaya devam etmiştir. Öcalan'ın 15 Eylül tarihli avukat görüşmesinde Komiteyi işaret ederek "ciddi ve samimiyseler çözüm için rol oynayabilirler, değilseler oyalama yöntemini tercih edecekler" şeklinde belirlemesi olduğunu da bu kapsamda belirtmek isteriz. Komite aldığı ara kararda bir yöntem olarak Türkiye'de devam eden ve hepimizi ümitlendiren mevcut sürece atıfta bulunarak aslında Türkiye'nin konuya hukuki değil, siyasi yaklaştığını da kabul etmiş olmaktadır. Fakat bu tespitine denk düşen bir yaklaşımı maalesef sergilememiştir. Umut hakkının, Türkiye hukukunun yapısal bir sorunu olup binlerce mahpusu kapsadığını defaatle belirtmek isteriz.

"ÖCALAN SÜRECİN HUKUKSAL ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİĞİNİ, ARA DÖNEM YASALARINA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİR"

Komite, "Darış ve Demokratik Toplum Süreci" çerçevesinde TBMM bünyesinde kurulan komisyona anlam atfetmiştir. Komisyonun önemine uygun davranması, çalışmalarını bu zeminde yürütmesi ve ivedi hareket etmesinin zorunluluğu Komite kararıyla da teyit edilmiştir.

Son olarak, “TBMM’nin umut hakkına ilişkin yasa tekliflerini acilen gündemine alarak yasalaştırması, hem Bakanlar Komitesi kararının gereği olarak hem de ulusal mevzuatın yapısal sorunlarına çözüm olacaktır. Bu çözüm, barış ve demokratik toplum sürecine de katkı sunacaktır.” denildi.