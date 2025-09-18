Aşiretler süreç komisyonunda konuştu: Hain ilan edilen o kişilerin itibarı geri verilsin

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da söz aldı.

Aslan, 2005’ten sonra inkâr politikalarının tamamen sona erdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"2005'ten sonra inkar politikası tamamen yok edildi. Halk sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeler geldiyse de hatta çözüm süreci adı altında iyi niyetli bir çözüm bulmaya çalışmış olsa da bu süreç farklı kesimler tarafından sekteye uğratılarak amacına ulaşmadan son bulmuştur."

Aslan, konuşmasının devamında komisyonun önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Anadolu'nun yüzlerce yıllık birlikte yaşama kültür ve iklimine kardeşlik ruhunu, barışın, kültür ve medeniyet mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ağır sorumluluğu bu komisyon ile vücut bulacaktır."

Aşiret temsilcisi, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazır olduklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizler bu büyük ailenin bir bileşeni olarak barışa, yaşam kültürüne, birlik ve beraberliğe vesile olacak her türlü olumlu fiile destek olmaya hazırız."

Toplum hafızasında derin acıların iz bıraktığını söyleyen Aslan, bu travmaların giderilmesi için sorumluluk çağrısı yaptı:

"Yüzlerce yıllık Anadolu kardeşliğine son asırlık süreçte çok ağır yaralar verildi. Her bireyin hafızasında ve yüreğinde çok ağır tahribatlara yol açan acılar yaşandı. Üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirerek gelecek nesillerimiz için huzur dolu bir gelecek bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız."

Eğitimden siyasete tüm kurumların barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, şu öneride bulundu:

"Eğitim sistemimiz, Diyanet İşleri, üniversiteler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar gibi birey ve toplum eğitiminin bir yerinde olan bütün kuruluşlar söylem ve eylemlerini barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik doğrultusunda geliştirmelidirler."

Zorla göç ettirilen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, köye dönüş projelerinin önemini şöyle ifade etti:

"Ayrıca köy ve mezralarda göçe zorlanan bu yuttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, yeniden köye dönüş projesiyle mümkün olacaktır."

Türkiye’deki Kürtlerin durumu ile diğer ülkelerdeki Kürt nüfusun durumunun karıştırılmaması gerektiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki Kürtler ile diğer ülkelerdeki Kürtler ve Kürt sorunu arasında çok önemli farklar vardır. Dolayısıyla sorunun çözümü de beklenti ve önerileri de farklıdır. Ülkemizdeki Kürtler belli bölgelerde yoğunlaşmış olsa da aslında Anadolu'nun her yerinde bütün etnik ve inanç grupları iç içe yaşamaktadır. Tarihten bugüne hep aynı cephelerde, aynı ortak düşmana karşı omuz omuza savaşıp şehit olarak bize bayrak ve bir vatan miras bırakılmıştır."

"HAİN İLAN EDİLEN O İSİMLERE İADEYİ İTİBAR YAPILSIN"

Aslan, barışın kalıcı hâle gelmesi için atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı: