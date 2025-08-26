Komisyon İmralı'ya mı gidiyor? DEM Parti'den açıklama geldi!

Komisyon İmralı'ya mı gidiyor? DEM Parti'den açıklama geldi!
Yayınlanma:
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya ziyarette bulunabileceğini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile son bir aydır görüşme yapılmadığını dile getirmesinin ardından, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bu hafta İmralı'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

Son Dakika | DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret: Tarih belli olduSon Dakika | DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret: Tarih belli oldu

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

komsiyon.jpg

Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!

Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Beştaş,

“Önümüzdeki haftalarda komisyonun İmralı’ya gitmesi ve dinleme meselesinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu sürecin doğası gereğidir. PKK’nin feshi, silahların bırakılması ve barış sürecinin evreleri onun açıklamalarıyla şekillenmiştir. Devletin de görüştüğü kişi Öcalan’dır. Bugün çatışmalı sürecin mağdurları, hukukçular, akademisyenler dinleniyorsa sürecin muhatabının da dinlenmesi gerekir. Bunun sürece katkısı tartışmasızdır. Çünkü sürecin tarafı da muhatabı da Öcalan’dır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti