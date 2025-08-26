Komisyon İmralı'ya mı gidiyor? DEM Parti'den açıklama geldi!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile son bir aydır görüşme yapılmadığını dile getirmesinin ardından, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bu hafta İmralı'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Beştaş,