Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!

'Terörsüz Türkiye' olarak tanımlanan süreçte 5. kez toplanan süreç komisyonunda 'Kürtçe' tartışması damga vurdu. Barış Anneleri'nden Nezahat Teke Kürtçe konuşmak isteyince Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi. DEM Parti konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşma yapan Barış Anneleri'nden Nezahat Teke konuşmasını Kürtçe yapmak istedi ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da olunmasa da Genel Kurul’daki işleyişin devam etmesini rica ederek, konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi.

"OLGUNLUK GÖSTERMESİNİ BEKLERDİK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'a 'olgunluk göstermesini beklerdik' diyerek eleştirilerde bulunan Doğan, "Komisyonda Kürtçe konuşmak istiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçi Genel Kurul'da değiliz ancak Türkçe devam edin şeklinde tutanaklarda gördüğümüz kadarıyla bir uyarıda bulunuyor. TBMM'nin kurallarını hatırlatıyor. Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar bu da kabul edilmiyor. Meral Danış Beştaş çeviri yaparım tutanaklara Türkçe geçsin diyor, ben de tutanaklardan okuyorum. Kürtçe bilen diğer siyasi partilerden milletvekilleri de gönüllü olduklarını söylüyor.

Bu komisyonun dün bir olgunluk göstermesini beklerdik. Nasıl bir olgunluk beklerdik. Bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ana dilinde konuşmak isteyen Nezahat Teke'ye ana dilinde konuşabileceği olanakları sağlayabilirdi. Meselenin kendisi dün orada tezahür etti. Anadilinde konuşamamak, komisyonun gündemine gelmiş oldu."

"KOMİSYON BUNA KARŞI BİR SORUMLULUK HİSSETMELİ"

Doğan, "Bu komisyon buna karşı bir sorumluluk hissetmeli" ifadelerini kullanırken, "Komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen bir anneye çevirmen düşürmek ya da konuşmasına alan açmak komisyonun işi. Toplumun böyle bir beklentisi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

