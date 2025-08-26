Son Dakika | DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret: Tarih belli oldu

Son Dakika | DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret: Tarih belli oldu
Son Dakika haberi... DEM Parti, 28 Ağustos Perşembe günü, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. İmralı heyeti, komisyondan sonra ilk kez ziyaret gerçekleştirecek.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından DEM Parti'nin İmralı Heyeti, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ilk kez ziyaret edecek.

HEYETTEKİ İSİMLER

Heyet, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, İmralı Adası'na gidecek. Heyette, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol bulunuyor.

Perşembe günü yapılacak olan ziyaret, komisyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
İmralı Heyetinin, Abdullah Öcalan ile son görüşmesi 25 Temmuz'da yapılmıştı.

