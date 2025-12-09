Kocasını uykuda yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadına uzaklaştırma kararı verildi

Yayınlanma:
Ankara'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin hikayesi, mahkeme koridorlarına taşınan "canına kast" iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Eşi R.T.'nin kendisini uykudayken yastıkla boğmaya çalıştığını iddia eden koca B.T., soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında erkek mağdur için "uzaklaştırma ve koruma" kararı verdi.

Ankara Batı 8'inci Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasına göre olay, 10 Kasım tarihinde meydana geldi. İddiaya göre R.T., eşi B.T. uyuduğu sırada yüzünü yastıkla kapatarak nefessiz bırakmaya çalıştı. Dehşet içinde uyanan ve canını kurtaran koca B.T., olayın hemen ardından hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede boyun bölgesinde lezyonlar (doku bozulması/yaralanma) tespit edilen adam, aldığı darp raporunu da dava dilekçesine ekleyerek eşinden şikayetçi oldu.

DELİL ARANMAKSIZIN 6 AY KORUMA

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, genellikle kadın mağdurlarla gündeme gelen '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, şiddet mağduru herkesi kapsadığını teyit eden bir karara imza attı. Mahkeme, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına dair kesin delil aranmayacağına ve önleyici tedbirin gecikmeksizin verilmesi gerektiğine hükmetti.

Dosya kapsamındaki iddiaları ve raporu değerlendiren hakim, R.T. hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre R.T., eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunamayacak; B.T.’nin konutuna, iş yerine ve bulunduğu ortamlara yaklaşamayacak.

İHLALİN BEDELİ: ZORLAMA HAPSİ

Mahkeme kararında, tedbirin ciddiyetine de vurgu yapıldı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kadın R.T.'nin tedbir kararına uymaması halinde, "zorlama hapsi" ile cezalandırılacağı belirtildi. İlk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hapis cezasının uygulanacağı karara bağlandı.

Zonguldak’ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü: Tepkimiz cezasızlık kültürüneZonguldak’ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü: Tepkimiz cezasızlık kültürüne

"ÖNCE YASTIK SONRA ELLERİNİ KULLANDI"

B.T.’nin avukatı Eliz Atlı, olayın arka planında uzun süredir devam eden bir geçimsizlik olduğunu belirtti. Müvekkilinin psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını savunan Atlı, sürecin boşanma davası ile birleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Müvekkilimiz, evlilik birliğini çekilmez hale getiren psikolojik ve ekonomik şiddetin yanı sıra, son olayda hayata kast niteliğinde bir saldırıya uğramıştır. Dilekçemizde belirttiğimiz üzere; müvekkil önce yastıkla boğulmaya çalışılmış, bundan sonuç alınamayınca boğazı sıkılmak suretiyle hayatına kastedilmiştir. Elimizdeki darp raporunu ve delilleri Ankara Batı Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne sunduk. Mahkeme de durumu haklı görerek erkek olan müvekkilimiz lehine 6 aylık koruma kararı vermiştir."

"KANUN HERKES İÇİN GEÇERLİ"

Avukat Atlı, 6284 sayılı kanunun sadece kadınları değil, şiddet mağduru olduğunu ispat eden herkesi koruduğunu vurgulayarak, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu hatırlattı.

Türkiye
