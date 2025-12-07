Zonguldak’ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü: Tepkimiz cezasızlık kültürüne

Zonguldak’ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü: Tepkimiz cezasızlık kültürüne
Yayınlanma:
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kadınlar, son dönemde ilçede yaşanan kadın cinayetlerine tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından bir grup kadın, su kuyusunda cesedi bulunan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Öğretmenevi önünde, çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için toplandı. Gruba Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verirken kadınlar, Atatürk Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Kan donduran olayda yeni gelişme: Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandıKan donduran olayda yeni gelişme: Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandı

“TEPKİMİZ BU SUÇLARI BESLEYEN CEZASIZLIK KÜLTÜRÜNE”

Burada grup adına konuşan Serpil Açıl Özer, ülkede ve Çaycuma'da son dönemde çocukların ve kadınların yaşam hakkını hedef alan şiddet, cinayet ve istismar vakaları karşısında derin bir öfke ve acı içerisinde olduklarını ifade ederek “Çaycuma'da art arda gelen kadın cinayetleri, çocuk yaşta doğumlar ve istismar skandalları, sadece birkaç kötü insanın eylemi olarak geçiştirilemez. Eleştirimiz ve tepkimiz, bu suçları besleyen cezasızlık kültürüne ve ilgili kamu kurumlarının önleyici tedbirleri uygulamadaki yetersizliğinedir” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sırasında kortejin önünden elinde bastonuyla yürüyen emekli öğretmen Ali Nuri Güntekin de (93), yaşanan olaylara tepki gösterdi.

zonguldakta-kadin-cinayetlerine-tepki-y-1052368-312252.jpg

TAZİYE ZİYARETİNE GİTTİLER!

Basın açıklamasının ardından Demokrasi Platformu üyesi kurumlardan seçilen temsilci 11 kadın, 19 Ekim’de bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu’nun Kızılbey köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kadınlar, Akkuzu ailesine başsağlığı diledi.

zonguldakta-kadin-cinayetlerine-tepki-y-1052374-312252.jpg

Hasret Akkuzu’nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi Deniz Boyacı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü
Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü
Sağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandı
Sağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandı
Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti
Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti