Zonguldak’ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü: Tepkimiz cezasızlık kültürüne

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Öğretmenevi önünde, çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için toplandı. Gruba Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verirken kadınlar, Atatürk Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

“TEPKİMİZ BU SUÇLARI BESLEYEN CEZASIZLIK KÜLTÜRÜNE”

Burada grup adına konuşan Serpil Açıl Özer, ülkede ve Çaycuma'da son dönemde çocukların ve kadınların yaşam hakkını hedef alan şiddet, cinayet ve istismar vakaları karşısında derin bir öfke ve acı içerisinde olduklarını ifade ederek “Çaycuma'da art arda gelen kadın cinayetleri, çocuk yaşta doğumlar ve istismar skandalları, sadece birkaç kötü insanın eylemi olarak geçiştirilemez. Eleştirimiz ve tepkimiz, bu suçları besleyen cezasızlık kültürüne ve ilgili kamu kurumlarının önleyici tedbirleri uygulamadaki yetersizliğinedir” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sırasında kortejin önünden elinde bastonuyla yürüyen emekli öğretmen Ali Nuri Güntekin de (93), yaşanan olaylara tepki gösterdi.

TAZİYE ZİYARETİNE GİTTİLER!

Basın açıklamasının ardından Demokrasi Platformu üyesi kurumlardan seçilen temsilci 11 kadın, 19 Ekim’de bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu’nun Kızılbey köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kadınlar, Akkuzu ailesine başsağlığı diledi.

Hasret Akkuzu’nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi Deniz Boyacı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin adli süreç devam ediyor.