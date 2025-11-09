Kocaeli'deki patlamadan sonra görevden alınmıştı: İŞKUR Müdürü AKP'li Şevki Yılmaz'ın yeğeni çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Yangında Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Yangının ardından yapılan incelemede, ruhsatsız olduğu öğrenilen işyeriyle ilgili CİMER'e şikayetlerin olduğu ancak hiçbir işlemin yapılmadığı ortaya çıktı.

Çalışanların güvencesiz ve yoğun mobing altında çalıştırıldığı belirtilen şikayette, ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası olarak 70 lira verildiği ifade edilmiş.

İş yeri sahibi Kurtuluş Oransal ise Yalova’da kaçmaya çalışırken yakalandı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

6 kişinin öldüğü depo için yapılan CİMER şikayeti ortaya çıktı! Ölüm yine göz göre göre geldi

Skandalla ilgili soruşturma başlatılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 kişinin görevden alındığını bildirdi.

GÖREVDEN ALINAN İSİM AKP'Lİ VEKİLİN AKRABASI ÇIKTI

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Bakanlığın görevden aldığı isimlerle ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altı kadın işçinin hayatını kaybettiği parfüm deposunun iki yanında İŞKUR binasının olduğunu vurgulayarak, Bakanlığın görevden aldığı isimler arasında İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın da olduğunu belirtti.

Saymaz, Yılmaz’ın AKP'nin ağır toplarından olan Şevki Yılmaz ve AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın amcaoğlu olduğuna dikkat çekti.