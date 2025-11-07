Kocaeli Valiliğine gelen tepkilerin ardından İYİ Parti'den 81 ile 'mevlit' talimatı!

Kocaeli Valiliğinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla camilerde Mevlid-i Şerif okutulmasına yönelik kararına bazı çevrelerden gelen tepkilerin ardından, İYİ Parti de benzer bir adım attı.

Valilik, İl Müftülüğü aracılığıyla kent genelindeki tüm camilerde 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da “Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulması” yönünde talimat iletmişti.

Kocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

Bu karar bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılanırken, İYİ Parti Genel Merkezi 81 il başkanlığına gönderdiği yazı ile teşkilatlara 10 Kasım’da ikindi namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulması talimatını verdi.

Genel merkezden gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 tarihinde; İYİ Partimizin tüm il ve ilçe teşkilatlarının, ikametgahlarındaki camilerde ikindi namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutmak için gerekli hazırlık, başvuru ve talepleri yapmaları, ikindi namazı öncesi ve sonrasında da vatandaşlarımıza ikramda bulunmaları hususunda gereğini rica ederim.”

Eski Ayasofya İmamı Boynukalın'dan hadsiz Atatürk sözleri: Mevlüt okutulmasını hazmedemedi

81 İLDE MEVLİT, MEYDANLARDA LOKMA

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara’daki merkezi tören Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde gerçekleştirilecek. Mevlid programına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri katılacak.

Ayrıca, 81 ilin merkez noktalarında ve Anıtkabir’e çıkan yollarda lokma dağıtımı yapılacağı açıklandı.