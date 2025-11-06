Eski Ayasofya İmamı Boynukalın'dan hadsiz Atatürk sözleri: Mevlüt okutulmasını hazmedemedi

Eski Ayasofya İmamı Boynukalın'dan hadsiz Atatürk sözleri: Mevlüt okutulmasını hazmedemedi
Yayınlanma:
Kocaeli Müftülüğü’nün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım Pazartesi günü, Kocaeli genelindeki tüm camilerde Atatürk ve şehitler için mevlüt okutacağını açıklamasının ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal sözlere imza attı.

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli’nde bulunan bütün camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderilirken eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL SÖZLERİ TEPKİLERİN ODAĞI HALİNE GELDİ!

Boynukalın, yaptığı paylaşımda “Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir.” ifadelerini kullanarak Kocaeli Müftülüğü’nün Atatürk ve ebediyete uğurlanan şehitler için hazırladığı manevi anma programını hedef aldı. Boynukalın’ın sözleri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

1-001.png

BU İLK KABAHATİ DE DEĞİL!

Boynukalın’ın diğer paylaşımları da eleştirilere yol açarken sokak hayvanlarının itlaf edilmesi gerektiğini savunan paylaşımına birçok vatandaş tepki gösterdi. Paylaşımında, “Hastalık tespit edildiğinde milyonlarca tavuk, civciv vs hayvanlar nasıl itlaf ediliyorsa başıboş köpekler de aynı şekilde itlaf edilmeli. Eşref-i mahlukat (yaratılanların en üstünü) olan insanın hayatını koruyan bir karar alınmalı. Daha neyi bekliyor hükumet!” ifadelerini kullanan Boynukalın’a tepki yağdı.

2.png

İSMET İNÖNÜ’YE HAKARET, TALİBAN’A ÖVGÜ!

Boynukalın, 8 Ekim 2023 tarihinde, İsmet İnönü’yü hedef alarak “İsrail’i ilk ülke olarak tanıyan iblis İsmet İnönü, mekanın cehennem olsun” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, 2021 yılında da Taliban’a övgüler dizen Boynukalın, “Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir” sözlerini sarf etmişti.

2021 yılında ise, Türkiye’nin kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini sevinçle karşılayan Boynukalın, sosyal medya hesabından “Hamdolsun. Allah razı olsun” demişti.

3.png

Mehmet Boynukalın, 5 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada ise yeni Anayasa’da laikliğin olmaması gerektiğini savunarak “Yeni Anayasa’da laiklik olmasın. Laiklik yüzünden bu müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı ve yapılıyor. Başörtüsü yasağı bunlardan sadece bir tanesi, en sembolik olanı. Devlet, Anayasa bu milletin dini İslam’a uygun olmalıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor
Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor
Tapu dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemi kullanıyorlar...3 kişi tutuklandı
Tapu dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemi kullanıyorlar...3 kişi tutuklandı
CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor
CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor