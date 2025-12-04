KOAH hastası babanın dişlerini kırdı kanser hastası anneyi bıçakladı

Olayların başlangıcı 18 Eylül tarihine dayanıyor. İddiaya göre Polat ailesi, araç park yeri meselesi yüzünden aynı mahallede oturan komşuları İ.S. ile tartıştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S., Nafız Polat ve eşi Nazmiye Polat’a fiziksel saldırıda bulundu.

Bu ilk kavgada aldığı darbeler sonucu 61 yaşındaki Nafız Polat’ın 3 ön dişi kırılırken, eşi Nazmiye Polat’ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Hastaneye giderek darp raporu alan çift, komşularından şikayetçi oldu ancak gerginlik son bulmadı.

HUSUMET BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İlk olaydan yaklaşık iki ay sonra, 27 Kasım günü taraflar yeniden karşı karşıya geldi. İddialara göre İ.S., bu kez Polat çiftinin 20 yaşındaki oğlu Furkan Polat’a sözlü sataşmada bulundu ve hakaret etti. Gerginliğin tırmanmasıyla çıkan arbedede İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla anne ve oğluna saldırdı.

Saldırıda Nazmiye Polat yüzünden, oğlu Furkan Polat ise başından yaralandı. Yaralı anne ve oğul hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Polat ailesi savcılığa giderek İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

KARŞI İDDİA: AYNAM KIRILDI BEN DE DARBEDİLDİM

Suçlamaların odağındaki isim İ.S. ise emniyetteki ifadesinde kendini savundu. Olayın tek taraflı olmadığını öne süren İ.S., eşine ait otomobilin dikiz aynasının kırıldığını, tartışmanın bu nedenle çıktığını ve kavga sırasında kendisinin de darbedildiğini belirterek Polat ailesinden şikayetçi oldu.

ANNE NAZMİYE POLAT: VİDEO ÇEKİP BİZE TUZAK KURDU

Yaşananları anlatan anne Nazmiye Polat, komşusunun saldırıyı planlı gerçekleştirdiğini iddia etti. İ.S.'nin olay anını manipüle etmek için video kaydı aldığını öne süren Polat, şunları söyledi:

"İ.S. aracını evimizin girişini kapatacak şekilde park etmişti. Kendisini uyardım, eve giremediğimizi söyledim. Bunun üzerine küfredip aracı üzerime sürdü. Daha sonra tekrar aynı yere park edince çıkan tartışmada, KOAH hastası olan eşimin dişlerini kırdı, bana yumruk attı. Bu olaydan sonra tehditleri hiç bitmedi. 27 Kasım’da yine tartışma çıktı. Saldırmadan önce bizi videoya çekmeye başladı, yanındaki çocuklarını gösterip mağdur rolü oynadı. Ancak videoyu kapattıktan hemen sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı."

"ANNEMİN KANSER BABAMIN KOAH HASTASI OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Annesini korumaya çalışırken başından yaralanan Furkan Polat ise komşularının, ailenin sağlık durumunu bilmesine rağmen saldırgan tavrını sürdürdüğünü belirtti. Olayın sosyal medyaya yansıyan yüzünün gerçeği yansıtmadığını savunan Furkan Polat şöyle konuştu:

"Her gördüğü yerde bana sataşıp 'Akıllı ol' diye tehdit ediyordu. İki ay önce KOAH hastası babamı ve meme kanseri tedavisi gören annemi darbettiğini hatırlatıp, beni 'Dişlerini kırdığım adamın oğlu' diyerek kışkırtıyordu. Son olayda hazırlıklı gelmişti. Yemek sonrası kapıya çıktığımda yine laf attı. Tartışma sırasında telefonla kayıt yapmaya başladı. Yanında çocukları olduğu için gitmesini istedim ama dinlemedi. Video biter bitmez biber gazı ve bıçakla saldırdı. Sosyal medyada görüntüleri kesip paylaşarak sanki biz saldırmışız gibi bir algı yarattı. İnsanlar beni suçladı, aileme hakaret etti ama gerçeğin videodaki gibi olmadığı ortada."