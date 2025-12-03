Önce iki komşusunu sonra büfeciyi öldürdü! Saldırgan vurularak durduruldu

Mersin’de psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Mustafa T. (25), alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla öldürdü. Daha sonra taksiye binerek bir büfeye giden ve tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut’u da tabancayla öldüren saldırgan, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Mersin’in Toroslar ilçesinde bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Mustafa T. isimli saldırgan, alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Daha sonra apartmandan çıkarak taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti.

BÜFE SAHİBİNİ DE VURDU!

Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan gitmek isteyen saldırgana büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remziye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ!

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı. Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:DHA

