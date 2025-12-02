Ortaokul öğrencisi akranı tarafından bıçaklandı!

Yayınlanma:
Aksaray’da ortaokul öğrencisi M.M.A. (14), parkta aralarında çıkan tartışma sonucu akranı tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuklu Park'ta meydana geldi.

Çocukların kavgasında kan aktı! 15 yaşındaki Mehmet akranı tarafından öldürüldü!Çocukların kavgasında kan aktı! 15 yaşındaki Mehmet akranı tarafından öldürüldü!

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi M.M.A. ile parkta karşılaştığı aynı okuldan bir akranı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AKRANI TARAFINDAN İKİ YERİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akranı tarafından sol kol ve bacağından bıçakla yaralanan M.M.A., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAN SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaralı M.M.A.'nın şüpheliyi tanıdığını ancak ismini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!