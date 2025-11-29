Çocukların kavgasında kan aktı! 15 yaşındaki Mehmet akranı tarafından öldürüldü!

Afyonkarahisar'da iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Mehmet Kızılboğa hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sülümenli beldesinde dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı.

Saat 19.00 sıralarında Mehmet Kızılboğa ile Y.K.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirlerine bıçakla saldırdı ve her ikisi de yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kızılboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Y.K.S. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık, olayın nedenini ve detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

