Halay çekerken arkadan vurmuştu! Düğün cinayetinde karar çıktı

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri, 6 Haziran akşamı Tekel Mahallesi'nde yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Kayıtlarda; sanık Aziz Asma’nın, düğün salonunda halay çeken Adnan Pekgöz’ün arkasına geçerek şarjörü tabancasına taktığı ve ardından defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. Saldırıyı fark eden Pekgöz’ün kaçmaya çalışırken yere yığıldığı, davetlilerin büyük bir panik yaşadığı ve saldırganın silahı çevredekilere doğrultarak olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı. Olayda Adnan Pekgöz hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. yaralanmıştı.

SANIK SAVUNMASI: PLANLAMADIÖ SİLAHI HAVAYA SIKMAK İÇİN ALDIM

Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Aziz Asma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 25 Kasım’daki ilk ifadesini yineleyen Asma, olayın planlı olmadığını savundu.

Sanık Asma savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce beni dövmüştü. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle beraber yeniden barıştırıldık. Ama sağda solda, arkadaşlarına ‘Ben Aziz’i öldüreceğim’ diye söylemlerde bulunuyormuş. Olayın yaşandığı gün, ben ve ailem davet edildiğimiz düğün salonuna gittik. Silahı düğünde havaya sıkmak için yanıma almıştım ve düğünün başlamasını bekledim. Orada Adnan’la karşılaştık. Düğün salonu girişinde bana başını sallayarak içeri girdi. Korktum kendimi korumak için kapıda beklemeye devam ettim. O an karşılaştığımızda belimdeki silahı çekip ayağından vurmaya karar verdim. Silah sekip karın bölgesine isabet etti. Daha sonra halı sahaya saklanıp polisi aradım ve onlara teslim oldum. Diğer yaralılardan haberim yoktu. Planlanmış bir şey yok. Planlamış olsaydım oraya ailemle gitmezdim."

MAHKEME "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" DEDİ İNDİRİM YAPMADI

Duruşmaya katılan Adnan Pekgöz’ün ailesi ve aynı zamanda avukatı olan Melek Pekgöz’ün beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere 5 dakika ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanık Aziz Asma’nın "Kasten tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

AİLE AVUKATI: KARAR YÜREĞİMİZE SU SERPTİ

Duruşma sonrasında adliye bahçesinde açıklama yapan Pekgöz ailesinin avukatı Melek Pekgöz, sanığın soğukkanlılıkla cinayeti işlediğini vurguladı. Avukat Pekgöz, "Bugün Adnan Pekgöz’ün karar duruşması gerçekleştirildi. Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın TCK 82 1-A bendinden cezalandırılmasına karar verdi. O yüzden sanık, ağırlaştırılmış müebbet aldı. Hiçbir takdiri indirim de uygulanmadı. Sanık, Adnan Pekgöz’ü planlayarak ve soğukkanlılıkla düğün salonunda arkadan vurarak öldürmüştü. Bu karar hepimizin yüreğine birazcık da olsa su serpti. Biz olay sonrasında her zaman haktan ve hukuktan olmaya çalıştık, aile de hep bu şekilde ilerledi. Adalet yerini buldu diyebiliriz" diye konuştu.

ACILI ANNE: OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Kararı değerlendiren anne Güler Pekgöz ise duygusal bir konuşma yaptı. Anne Pekgöz, "Hem sevincim hem de üzüntüm çok yüksek. Adnan geri gelmedi farkındayım. Ama Allah'a ve devletime olan inancım tektir. Adnan’ın annesi olarak gurur duyuyorum. Kendi oğlumla hem dirisiyle hem ölüsüyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Baba Aydın Pekgöz de adaletin tecelli ettiğini belirtti.

DİĞER SUÇLARDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Aziz Asma hakkında, olay sırasında yaralanan 3 kişiye yönelik eylemi nedeniyle "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah satın alma, bulundurma ve taşıma" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.