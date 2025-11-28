Kağıthane'de korkunç cinayet: 'Küfürleşme' tartışmasında kan aktı

İstanbul Kağıtane’de aralarında daha önceki bir “küfürleşme” nedeniyle husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Haluk Akgül (45), Rauf D. (27) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KAVGA SOKAK ORTASINDA BÜYÜDÜ

26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde karşılaşan Akgül ile Rauf D. arasında yeniden sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rauf D.’nin Akgül’ü sırtından bıçakladığı, yere düşen Akgül’ün başını da sert şekilde zemine vurduğu belirtildi.

Ağır yaralanan Haluk Akgül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay görüntülerinin de incelenmesiyle harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Rauf D.’yi aynı gün yine Çeliktepe Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

