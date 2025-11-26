Sultangazi'de iki grup arasındaki kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

Olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Düğün salonu önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama: yeni görüntüler ortaya çıktı

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİSE DE SALDIRDILAR

Tarafların polise mukavemet göstermesi üzerine ekipler, kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kavganın sona ermesinin ardından polis ekiplerine mukavemet gösteren şüpheliler gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.