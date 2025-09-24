Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemiyle suçüstü yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda ‘Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlanması’ suçunun engellenmesine yönelik bir çalışma başlattı.

2 AYRI ADRES TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı ve yasadışı bahis dış finans evi olarak kullanıldığı 2 ayrı adres tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 2'si suçüstü olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.V., S.U., F.U. ve İ.V. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden A.V. ile S.U. tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.