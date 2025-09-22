Üç haber sitesine siber saldırı: Siberislam detayı

Demirören Medya Ajansı bünyesinde yer alan üç haber sitesine siber saldırı düzenlendi.

HABER SİTELERİNE SİBER SALDIRI

Demirören Haber Ajansı'na bağlı Milliyet, CNN Türk ve Hürriyet'in haber sitelerine siber saldırı düzenlendi.

'SİBERİSLAM' AYRINTISI

Akşam saatlerinde Demirören Haber Ajansı'na bağlı Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk'ün internet sitelerine giren kullanıcılar, Siberislam imzalı bir metin ve 'Vatan hainliği' suçundan idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin yer aldığı bir metinle karşılaştı.

Siber saldırı kısa bir süre içerisinde giderilirken, söz konusu siteler yeniden aktif hale geldi.