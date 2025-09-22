Üç haber sitesine siber saldırı: Siberislam detayı

Üç haber sitesine siber saldırı: Siberislam detayı
Yayınlanma:
Demirören Haber Ajansı bünyesinde yer alan CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet haber sitelerine siber saldırı düzenlendi. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar 'Siberislam' imzalı bir metin ile karşılaştı.

Demirören Medya Ajansı bünyesinde yer alan üç haber sitesine siber saldırı düzenlendi.

HABER SİTELERİNE SİBER SALDIRI

Demirören Haber Ajansı'na bağlı Milliyet, CNN Türk ve Hürriyet'in haber sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Son Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltıSon Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltı

'SİBERİSLAM' AYRINTISI

Akşam saatlerinde Demirören Haber Ajansı'na bağlı Milliyet, Hürriyet ve CNN Türk'ün internet sitelerine giren kullanıcılar, Siberislam imzalı bir metin ve 'Vatan hainliği' suçundan idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin yer aldığı bir metinle karşılaştı.

yeni-proje-15.jpg

Siber saldırı kısa bir süre içerisinde giderilirken, söz konusu siteler yeniden aktif hale geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

