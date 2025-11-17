Kılıçdaroğlu Silivri'ye gidip İmamoğlu ile görüşmedi: İşte nedeni

CHP'ye açılan butlan davasındaki sessizliği ile hayli gündem olan önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Çırağan Saray'ında geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre bu hafta sonu İstanbul’da olan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DEMİRTAŞ'IN ARDINDAN SİLİVRİ'YE GİTTİ

Kılıçdaroğlu Demirtaş ziyaretinin ardından bu defa Silivri Cezaevi’ne giderek TİP Milletvekili Can Atalay ve AYM'nin yeniden yargılama verip yerel mahkemenin kabul etmediği Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşme gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMEDİ: İDDİANAMEYİ İNCELEYEK

Ankara'dan önce İstanbul, oradan Edirne ve sonrasında Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmedi. Kılıçdaroğlu’nun, savcılık tarafından hazırlanan 4 bin sayfalık İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.