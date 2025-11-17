Kılıçdaroğlu Silivri'ye gidip İmamoğlu ile görüşmedi: İşte nedeni

Kılıçdaroğlu Silivri'ye gidip İmamoğlu ile görüşmedi: İşte nedeni
Yayınlanma:
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'de Selahattin Demirtaş ile görüşüp oradan Silivri'ye geçtiği, cezaevi görüşmelerinde Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu ziyaret etmediği, savcılığın iddianamesini hazırlamasının ardından İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.

CHP'ye açılan butlan davasındaki sessizliği ile hayli gündem olan önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Çırağan Saray'ında geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı.

Kılıçdaroğlu kendisine "FETÖ'ye, PKK'ya göz kırpıyor" diyen Sevigen'in oğlunun düğününe katıldı! Ankara'nın konuştuğu düğünKılıçdaroğlu kendisine "FETÖ'ye, PKK'ya göz kırpıyor" diyen Sevigen'in oğlunun düğününe katıldı! Ankara'nın konuştuğu düğün

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre bu hafta sonu İstanbul’da olan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Selahattin Demirtaş Haberleri - Halk TV

DEMİRTAŞ'IN ARDINDAN SİLİVRİ'YE GİTTİ

Kılıçdaroğlu Demirtaş ziyaretinin ardından bu defa Silivri Cezaevi’ne giderek TİP Milletvekili Can Atalay ve AYM'nin yeniden yargılama verip yerel mahkemenin kabul etmediği Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşme gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMEDİ: İDDİANAMEYİ İNCELEYEK

Ankara'dan önce İstanbul, oradan Edirne ve sonrasında Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmedi. Kılıçdaroğlu’nun, savcılık tarafından hazırlanan 4 bin sayfalık İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Türkiye
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi
İmamoğlu eylemindeki 120 gözaltının yasak kararı olmadan yapıldığı ortaya çıktı
İmamoğlu eylemindeki 120 gözaltının yasak kararı olmadan yapıldığı ortaya çıktı