Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen ve 12 bin yıllık olduğu bilinen Çayönü Tepesi'nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Tarihteki ilk tarımsal faaliyetlerin başladığı yerlerden biri olarak kabul edilen ve neolitik devrin izlerini taşıyan Çayönü Tepesi'nde, bu yılki kazı çalışmalarında 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

MEZARLAR NEOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞI DÖNEMLERİNE AİT

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, gün yüzüne çıkarılan mezarlardan 1’inin Neolitik döneme (MÖ 9000-8800), 7’sinin ise İlk Tunç Çağı I. dönemine (MÖ 2950-2900) ait olduğunu belirtti.

Sarıaltun, “Neolitik döneme ait mezar, kanallı yapılar evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarılmıştır. İlk Tunç Çağı II. dönemine tarihlenen diğer mezarlar ise gömü biçimleri açısından farklılık göstermektedir. 3'ü basit toprak, 2'si küp, diğer 2'si ise taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelenmiştir. Mezarlar içerisinde ölü hediyesi olarak bırakılmış 9 adet tüm kap bulunmuş; ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan 2 adet 'hediye çukuru' tespit edilmiştir. Çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak 5 adet tüm kap yerleştirilmiştir" diye konuştu.

'MEZARLAR, ÖNEMLİ BİLİMSEL VERİLER SUNUYOR'

Sarıaltun, yeni bulguların Çayönü Tepesi’nin yalnızca Neolitik dönemde değil, İlk Tunç Çağı’nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğuna dikkat çekerek, "Bu bağlamda söz konusu mezarlar, dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunmaktadır" dedi.