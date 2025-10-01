Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı

Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 bin yıllık geçmişi olan Çayönü Tepesi’ndeki kazılarda 8 tane mezar keşfedildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen ve 12 bin yıllık olduğu bilinen Çayönü Tepesi'nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Tarihteki ilk tarımsal faaliyetlerin başladığı yerlerden biri olarak kabul edilen ve neolitik devrin izlerini taşıyan Çayönü Tepesi'nde, bu yılki kazı çalışmalarında 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

diyarbakir-cayonu-tepesi-2.jpg

MEZARLAR NEOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞI DÖNEMLERİNE AİT

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, gün yüzüne çıkarılan mezarlardan 1’inin Neolitik döneme (MÖ 9000-8800), 7’sinin ise İlk Tunç Çağı I. dönemine (MÖ 2950-2900) ait olduğunu belirtti.

diyarbakir-cayonu-tepesi-4.jpg

Sarıaltun, “Neolitik döneme ait mezar, kanallı yapılar evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarılmıştır. İlk Tunç Çağı II. dönemine tarihlenen diğer mezarlar ise gömü biçimleri açısından farklılık göstermektedir. 3'ü basit toprak, 2'si küp, diğer 2'si ise taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelenmiştir. Mezarlar içerisinde ölü hediyesi olarak bırakılmış 9 adet tüm kap bulunmuş; ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan 2 adet 'hediye çukuru' tespit edilmiştir. Çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak 5 adet tüm kap yerleştirilmiştir" diye konuştu.

diyarbakir-cayonu-tepesi-3.jpg

'MEZARLAR, ÖNEMLİ BİLİMSEL VERİLER SUNUYOR'

Sarıaltun, yeni bulguların Çayönü Tepesi’nin yalnızca Neolitik dönemde değil, İlk Tunç Çağı’nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğuna dikkat çekerek, "Bu bağlamda söz konusu mezarlar, dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunmaktadır" dedi.

diyarbakir-cayonu-tepesi-5.jpg

diyarbakir-cayonu-tepesi-6.jpg

diyarbakir-cayonu-tepesi-7.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Türkiye
CHP'li Atalar'dan restorasyon tepkisi: Selimiye kimsenin resim defteri değil
CHP'li Atalar'dan restorasyon tepkisi: Selimiye kimsenin resim defteri değil
Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!
Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!