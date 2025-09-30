Anadolu'da 7 bin yıllık adımlar ortaya çıktı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’daki Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda Anadolu arkeolojisi açısından son derece nadir bir buluntuya ulaşıldığını açıkladı. Milattan önce 5200 yılına, yani Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izine rastlandı.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milattan önce 5200'e, Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025'te 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.