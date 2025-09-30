Anadolu'da 7 bin yıllık adımlar ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda, milattan önce 5200 yılına dayanan 5 insan ayak izi gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’daki Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda Anadolu arkeolojisi açısından son derece nadir bir buluntuya ulaşıldığını açıkladı. Milattan önce 5200 yılına, yani Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izine rastlandı.

hatay-2.jpg

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milattan önce 5200'e, Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya'da 25 yıllık kazı sona eriyor! Hera’nın şehri kapılarını turizme açacakTrakya'da 25 yıllık kazı sona eriyor! Hera’nın şehri kapılarını turizme açacak

hatay.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025'te 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!