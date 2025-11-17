Kayseri'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Cenazeyi bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

CANSIZ BEDENİ AİLE BULDU

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda Danişment Gazi Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 54 yaşındaki Nimet T., evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cenazeyi bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve intikal eden ekipler yaptıkları ilk incelemede Nimet T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ADLİ TIP’A SEVKEDİLECEK

Olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, Nimet T.'nin cenazesini Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.