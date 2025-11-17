Kayseri'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu
Yayınlanma:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 54 yaşındaki Nimet T., evinin banyosunda hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Cenazeyi bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

CANSIZ BEDENİ AİLE BULDU

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda Danişment Gazi Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 54 yaşındaki Nimet T., evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cenazeyi bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve intikal eden ekipler yaptıkları ilk incelemede Nimet T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

30 kedisi ile evde ölü bulundu30 kedisi ile evde ölü bulundu

ADLİ TIP’A SEVKEDİLECEK

Olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, Nimet T.'nin cenazesini Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Gıda krizi sürüyor: Düğünde 65 kişi zehirlendi
Gıda krizi sürüyor: Düğünde 65 kişi zehirlendi
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi