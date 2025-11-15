30 kedisi ile evde ölü bulundu
İzmir’in Menemen ilçesinde, hayvan hakları konusunda yıllardır gönüllü çalışmalar yürüten Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği’nin kurucusu Şule Çörekçi (52), sabaha karşı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Çörekçi’nin evinde baktığı 30 kedinin de yangında öldüğü tespit edildi.
Mermerli Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından evde inceleme yapan ekipler, Çörekçi’nin cansız bedenine ulaştı.
Yangında, Çörekçi’nin uzun süredir bakımını üstlendiği kedilerin de öldüğü belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Çörekçi’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çok yönlü inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)