Adeta zehir akıyor: Atıklar Eber Gölü’ndeki yaşamı yok etti

Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içerisinde yer alan Eber Gölü, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulamanın yanı sıra kirlilik nedeniyle yok olma noktasına geldi. Su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü gölde, ekosistemin tamamen çöktüğü belirtildi.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, gölde yaşamın sona erdiğini vurgulayarak, “Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Fabrika, kanalizasyon ve ağır metal atıkları göldeki yaşamı tamamen yok etti” dedi.

Çiftçi, gölün yok olmak üzere olduğunu belirterek, "Eber Gölü'nde maalesef fabrika, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle gölde yaşam yok. Gölde hiçbir canlı yaşamıyor. Balık yok. Eber Gölü, turna ve sazan balığıyla meşhur bir göldü. Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi.

Eber Gölü’nün yaşatılabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini söyleyen Çiftçi, Develi bölgesine arıtma tesisi kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi ile alkoloid ve şeker fabrikaları başta olmak üzere tüm tesislerden çıkan atıkların arıtılarak göle verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akarçay Havzası’nda yürütülen temizlik çalışmalarını olumlu bulduklarını ifade eden Çiftçi, “Ancak bu yeterli değil. Akarçay’ın 365 gün, 7 gün 24 saat korunması gerekiyor. İzinsiz su alımları yapılıyor. Geçen yıl jandarma denetimleri vardı ancak zaman zaman yetersiz kaldı” dedi.

Çiftçi, Eber Gölü’ne su taşıyan derelerin hızla ıslah edilmesi gerektiğini belirterek, “Kış aylarında derelerin suları Akarçay’a, oradan da Eber Gölü’ne ulaştırılmalı. Aksi halde göl tamamen yok olacak” uyarısında bulundu.