İklim krizi okyanus yengecini Hatay'a getirdi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda, Türkiye kıyılarında daha önce rastlanmayan yeni bir deniz canlısı kayıt altına alındı. Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi’nde Hint-Pasifik kökenli Liomera rugipes adlı yengeç türünün ilk kez tespit edildiğini duyurdu.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, körfezde yaptıkları incelemelerde, kırmızımsı mor renkte ve oluklu yapısıyla dikkat çeken bir yengeç türüne rastladıklarını açıkladı. Özcan, bu keşfin Akdeniz ekosisteminde son yıllarda hız kazanan ve deniz suyu sıcaklıklarının artışıyla ilişkilendirilen 'tropikleşme' sürecinin somut göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

AĞLARA TAKILAN İKİ BİREY BİLİMSEL KAYITLARA GİRDİ

Bu yıl Türkiye kıyılarında ilk kez görülen Liomera rugipes’in yanı sıra, daha önce Antalya Körfezi’nde varlığı bildirilen başka bir yabancı türün de yeniden kayıt altına alındığını belirten Prof. Dr. Özcan, keşif sürecine dair şu detayları paylaştı:

"Kıyılarımızda rapor edilen yabancı türlerin büyük bölümü Hint-Pasifik kökenli. Bu türler çoğunlukla Süveyş Kanalı ya da deniz trafiği yoluyla Akdeniz’e giriş yapıyor. Dörtyol ve Karataş bölgesinde balıkçı ağlarına takılarak ilk kez tespit ettiğimiz bu Liomera rugipes adlı yengeç türünden elimize iki birey geçti. Yaklaşık 2 santimetre büyüklüğündeki bu türün popülasyonunun artacağını tahmin ediyoruz. Bu tespit, bilimsel kayıtlarımıza da girmiş bulunuyor."

İPA'dan yeni rapor: İklim krizi en çok bu ilçeleri vuracak

TÜRKİYE DENİZLERİNE 45 YABANCI YENGEÇ VE KARİDES TÜRÜ GİRDİ

Türkiye denizlerindeki istilacı ve yabancı tür hareketliliğine dair verileri de paylaşan Prof. Dr. Özcan, şu ana kadar 45 yabancı yengeç ve karides türünün giriş yaptığının rapor edildiğini bildirdi. Akdeniz limanlarındaki yoğun deniz trafiği, Türkiye kıyılarının Süveyş Kanalı’na olan yakınlığı ve yükselen deniz suyu sıcaklıklarının, bu türlerin başta İskenderun Körfezi olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşip yoğun popülasyonlar oluşturmasına zemin hazırladığını vurguladı.

"TARİHSEL BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR"

Akdeniz’in biyolojik yapısındaki değişimin boyutlarına değinen Prof. Dr. Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akdeniz, tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir tropikleşme dönüşümü yaşıyor. Günümüzde Akdeniz’de binden fazla yabancı tür tespit edildi. Her yıl ortalama 4-7 yeni yabancı tür raporlanıyor ve bu türlerin yaklaşık yarısı kalıcı popülasyonlar oluşturuyor. Özellikle Levant Denizi kıyısında yer alan İskenderun, Mersin ve Antalya körfezleri bu süreçten en fazla etkilenen bölgelerdir."