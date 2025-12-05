Batı Trakya'da çiçek hastalığı alarmı

Batı Trakya'da çiçek hastalığı alarmı
Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığı, Batı Trakya'da son bir haftada 8 küçükbaş hayvanda çiçek hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığı, tarafından yayımlanan son raporlarda, hastalığın ülke genelinde yayılımını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Trakya'da son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği aktarılan raporlarda, Ağustos 2024 ile Kasım 2025 arasında ülke çapında 2 bin 270 işletmede 1834 doğrulanmış vakanın görüldüğü ve salgınla mücadele kapsamında 433 binden fazla hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

BULAŞICI SEYREDEN VİRAL BİR ENFEKSİYON

Raporda, salgından etkilenen yetiştiricilere destek sağlanmaya devam edileceği, hastalığın yayılımının kontrol altına alınması için çiftçilerin uyarılara titizlikle uymasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Hayvanlardaki çiçek hastalığı, insanlar için tehlike oluşturmazken, küçükbaş hayvanlarda son derece bulaşıcı seyreden viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Hastalık, hava yolu, doğrudan temas, böcekler ve hasta hayvanların atıkları yoluyla hızla yayılabiliyor. Hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmadığından, kontrolün temelini karantina ve aşılama oluşturuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

