342 bin küçükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçirildi

Şırnak'ta, bu yıl göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüşte kullandığı 4 güzergahta 342 bin küçükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçirildi.

Şırnak'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce merkeze bağlı Besta bölgesi, Balveren beldesi, Yeniaslanbaşar köyü ve Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası yolunda bu yıl oluşturulan "Veteriner Mobil Kontrol Noktası"nda kayıt işlemleri ve sağlık tarama çalışması devam ediyor.

Mobil kontrol noktalarında 15 veteriner hekim, 3 sağlık teknikeri ve 2 araçla şimdiye kadar sağlık taramasından geçirilen, küpe takılan ve banyo yaptırılan, 378 besiciye ait 342 bin küçükbaş hayvan için sevk belgesi hazırlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Şırnak'ın 1 milyon 100 bin küçükbaş varlığıyla hayvan yetiştiriciliğinde önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

TÜİK'in besi hayvanı istatistiği gerçekten yüzde 42 farklı iddiası! Çiftçi 'fiili sayım yaptım' dediTÜİK'in besi hayvanı istatistiği gerçekten yüzde 42 farklı iddiası! Çiftçi 'fiili sayım yaptım' dedi

"AŞI KONTROLLERİ İLE KÜPELEME İŞLEMLERİ YAPILMIŞTIR"

Bu yıl faaliyete geçirdikleri "Veteriner Mobil Kontrol Noktaları"nda 378 üreticiye sevk belgesi düzenlediklerini bildiren Sezgin, "Bu üreticilerimizin 342 bin küçükbaş hayvanına veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından genel sağlık taraması, Bakanlık programı kapsamındaki aşı kontrolleri ile küpeleme işlemleri yapılmıştır." diye konuştu.

Kaynak:AA

