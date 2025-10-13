TÜİK'in besi hayvanı istatistiği gerçekten yüzde 42 farklı iddiası! Çiftçi 'fiili sayım yaptım' dedi

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, TÜİK'i sonra porundaki 17 milyon büyükbaş, 55 milyona yakın küçükbaş ve 384 bin kümes hayvanı verisinin doğru olmadığını iddia etti. Solakoğlu, "Hiçbiri doğru değil. Ben fiili sayım yaptım, yüzde 42 fark var" dedi.

Türkiye'de et fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dar gelirli sofrasında eti göremez oldu. Dana kıyma 590 liradan kuzu kuşbaşı 1.102 liradan ve dana bonfile de 1.799 lira civarlarında kasap ve marketlerin kasap reyonlarında satılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ TÜM MAAŞI İLE 37 KİLO KIYMA ALABİLİYOR

22 bin 104 lira alan bir asgari ücretli tüm maaşı ile aylık yalnızca 37 kilo dana kıyma alabilir.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son besi ve kümes hayvanları istatistiğinin doğru olmadığını iddia etti.

"FİİLİ SAYIM YAPTIM DOĞRU DEĞİL"

Nefes'ten Damla Turgutlu Soybaş'a konuşan Solakoğlu, 17 milyon büyükbaş, 55 milyon küçükbaş ve 384 bin canlı kümes hayvanı verisinin doğru olmadığını şu sözlerle ileri sürdü:

“Hiçbiri doğru değil. Ben fiili sayım yaptım, yüzde 42 fark var. Besiciye verilen destekleme modeli küpe bazında, kredi de küpeye bakarak veriliyor; haliyle kaçak kesim yapılıyor. Küpe canlı gibi çekmecede duruyor, kağıt üzerinde de canlı.”

CHP'li Ömer Fethi Gürer sert çıktı: 50 milyon kişiyi etkiliyor!CHP'li Ömer Fethi Gürer sert çıktı: 50 milyon kişiyi etkiliyor!

"Hayvancılık neden can çekişiyor" sorusuna da Solakoğlu, şu yanıtı verdi:

“Sistematik olarak yok ediliyor. Bütün sivil toplum örgütlerinin sesi kesildi, koltuklarda liyakatli kimse yok. Susuyorlar.”

Solakoğlu, ithal etin besiciye büyük yara açtığını ve büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi:

“Çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Dünyada en çok et ve hayvan ithalatı yapan ülke konumuna geldik. 1 milyarı aşan bütçeyle ithalat yapıyoruz. Sebebi, süt fiyatındaki yanlış politikadır.”

