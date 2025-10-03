CHP'li Ömer Fethi Gürer sert çıktı: 50 milyon kişiyi etkiliyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yumurta ve tavuk fiyatlarındaki artışı değerlendirmek için üreticileri ziyarete etti. Yumurta fiyatlarının sene başından bu yana ciddi şekilde yükseldiğini belirten esnaf, "Yılbaşında üç koli yumurtayı 100 liraya veriyorduk. Şu bir koli yumurta 160 lira. En küçük boyu 160–180 lira, 100 liraya 3 koli satarken o yumurtalar bir de büyük boydu" dedi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer: Her iki kişiden birinin bankalara borcu var

Üç koli yumurtayı sattığı fiyata şu an bir koli yumurta alınamadığını belirten esnaf, "Yumurtanın 30 tanesi 160 lira. Burası da uygun fiyatlı yerlerden birisi. Üç harfli marketlere gir, 180–190’dan aşağı yok" açıklamasında bulundu.

"50 MİLYONA YAKIN İNSAN SAĞLIKLI BESLENEMİYOR"

CHP'li Ömer Fethi Gürer, esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Gürer, "Fiyatlar durmuyor. Yumurtada fiyat artıyor. Tavuk eti beyaz et fiyatı artıyor. Kırmızı ette artıyor. Emekli, sabit gelirli, dar gelirli proteine erişemiyor. Protein erişememek demek, o ailenin çocuklarının da sağlıklı beslenememesi demek.

İçinde bulunduğumuz koşullarda yem fiyatlarındaki artış, özellikle nakliyesinden mazotuna, kirasına, işçi ücretine kadar her aşamada gelen zamlar da üreticinin ürettiği ürünün fiyatının artmasına neden oluyor. Rafa geldiğinde ürünün fiyatı daha da artıyor ve böylece özellikle 50 milyona yakın insan, gelir düzeyi düşük olduğu için yaşamı olabildiğince daralmış durumda ve sağlıklı beslenemiyor" ifadelerini kullandı.