Sevgi evlerindeki çocuklar sahneye çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen “Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar” projesi, sevgi evlerinde kalan çocukları tiyatronun dönüştürücü gücüyle buluşturmayı amaçlıyor.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamada, dün başlatılan projenin çocukların sanat yoluyla kendilerini ifade edebilecekleri, yaratıcı yönlerini keşfedebilecekleri ve güvenli bir ortamda sosyal becerilerini geliştirebilecekleri örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olduğu belirtildi.

Proje kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, gönüllü sanatçılar, eğitmenler ve öğrenciler eşliğinde sahne sanatlarının doğrudan parçası olacak. Çocukların özgüven kazanması, ifade yeteneklerinin güçlenmesi ve sosyal bağlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Devlet Tiyatroları’nın 13 bölgesi ile Samsun ve Kocaeli’nin de dahil olduğu 15 ilde yürütülecek çalışmalarla çocuklar, sosyal ve sanatsal açıdan desteklenecek.

Proje kapsamında her bölgede bir tiyatro oyunu hazırlanacak ve çocuklar, emek verdikleri bu oyunun yaratım sürecinde aktif rol alarak kendi dokunuşlarıyla şekillendirdikleri eseri sahnede izleyiciyle buluşturma heyecanı yaşayacak.