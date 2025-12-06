Kümesten kurtarılan 3 çocuğa psikolojik destek

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, yürek burkan bir ihmal iddiası gündeme geldi. Anne ve babaları tarafından terk edilen Suriyeli 3 kardeşin, amcaları tarafından tavuk ve güvercinlerin yaşadığı bir kümeste tutulduğu, mahalleli tarafından fark edilerek ihbar edildi. Olay, bir sosyal medya fenomeninin çocukların kümes içindeki görüntülerini paylaşmasıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı derhal harekete geçti. Biri engelli olan 3 kardeş, Bakanlık tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Bakanlık yetkilileri, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kendilerine kapsamlı psikolojik destek sağlandığını belirtti.

AMCA DURUMU GİZLEMİŞ

Yapılan araştırmaya göre, 3 kardeşin babalarının Suriye’ye kaçtığı, annelerinin ise daha sonra çocuklarını terk ettiği öğrenildi. 4 çocuğu bulunan amcalarının bu 3 kardeşe baktığı ve Bakanlık tarafından amcaya Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığı tespit edildi.

Ancak sosyal hizmet uzmanlarının zaman zaman eve yaptığı denetimlerde amcanın, yeğenlerine evde bakıyormuş gibi gösterdiği, bu nedenle daha önceki kontrollerde çocukların kümeste yaşadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Bakanlık, ihmal iddialarıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.