İstanbul Erkek Lisesi'nde dehşet gecesi: LGS birincilerine muştalı bıçaklı işkence!

Türkiye'nin en iyi birkaç lisesi arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşanan olayda, LGS birincisi 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darbedildi. İddiaya göre, bu öğrencilerin kurduğu Whatsapp grubundaki bazı kız öğrencilerle ilgili yazışmalar, bir başka öğrenci tarafından kızların grubuna iletildi. Yazışmalardan haberdar olan kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine aktardı.

YATAKHANEYE BASKIN

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. 7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandı. Öğrencilerden E.E.A.’nın kulak zarı patladı, E.A.’nın boğazı sıkıldı ve vücudunda kızarıklıklar oluştu. Bazı öğrencilerin başı duvara sürtüldü, yüzlerine tokatlar atıldı.

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Darp edilen öğrenciler, okul yakınındaki bir kafeye götürüldü. Burada telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el konuldu. Olayı ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneye götürüldü. Darp raporu alan veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bazı aileler çocuklarının naklini başka illere aldı.

SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. Olayın yankıları sürerken, okul yönetiminin süreçteki tutumu merak konusu oldu.