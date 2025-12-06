İstanbul Erkek Lisesi'nde dehşet gecesi: LGS birincilerine muştalı bıçaklı işkence!

İstanbul Erkek Lisesi'nde dehşet gecesi: LGS birincilerine muştalı bıçaklı işkence!
Yayınlanma:
İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıftaki LGS birincisi 7 öğrenci, Whatsapp yazışmaları gerekçesiyle 11. sınıf öğrencileri tarafından yatakhanede darbedildi. Sinema odasında muşta ve bıçak gösterilerek şiddet uygulandı, bir öğrencinin kulak zarı patladı. Veliler suç duyurusunda bulundu, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin en iyi birkaç lisesi arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşanan olayda, LGS birincisi 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darbedildi. İddiaya göre, bu öğrencilerin kurduğu Whatsapp grubundaki bazı kız öğrencilerle ilgili yazışmalar, bir başka öğrenci tarafından kızların grubuna iletildi. Yazışmalardan haberdar olan kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine aktardı.

YATAKHANEYE BASKIN

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. 7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandı. Öğrencilerden E.E.A.’nın kulak zarı patladı, E.A.’nın boğazı sıkıldı ve vücudunda kızarıklıklar oluştu. Bazı öğrencilerin başı duvara sürtüldü, yüzlerine tokatlar atıldı.

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Darp edilen öğrenciler, okul yakınındaki bir kafeye götürüldü. Burada telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el konuldu. Olayı ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneye götürüldü. Darp raporu alan veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bazı aileler çocuklarının naklini başka illere aldı.

İstanbul'da dehşet veren olay! Elleri bağlanmış asılı halde ölü bulunduİstanbul'da dehşet veren olay! Elleri bağlanmış asılı halde ölü bulundu

SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. Olayın yankıları sürerken, okul yönetiminin süreçteki tutumu merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Türkiye
CHP'li belediyeden örnek uygulama
CHP'li belediyeden örnek uygulama
Cumartesi Anneleri 1080'inci haftada!
Cumartesi Anneleri 1080'inci haftada!