70 yaşındaki kadın evinde kanlar içinde bulundu!

Olay, sabah saat 10.00 sularında Kızılsaray Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (44) üç gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek bugün hastaneye gitmek üzere plan yaptı. Sabah saatlerinde erkek arkadaşı İ.K. (53) ile birlikte annesinin evine gelen M.K., kapıyı yedek anahtarla açarak içeri girdi.

SALONDA KORKUNÇ MANZARA

İçeri giren kızı ve arkadaşı, 70 yaşındaki kadını salonun ortasında kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Fatmana Karamık’ın yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ön incelemede, yaşlı kadının kafasında sert bir cisimle vurulmaya bağlı olduğu değerlendirilen kırıklar tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINDA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgeyi abluka altına aldı. Apartman girişindeki ve çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alınırken, binaya giren çıkan şüpheli şahısların tespiti için çalışma başlatıldı.

KIZI VE ERKEK ARKADAŞI İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Karamık’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadını bulan kızı M.K. ile erkek arkadaşı İ.K., ifadelerine başvurulmak ve detaylı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğu, yapılacak otopsi ve kamera incelemelerinin ardından netlik kazanacak.