İstanbul'da dehşet veren olay! Elleri bağlanmış asılı halde ölü bulundu

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir sitenin 3. katındaki dairede, şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Yalnız yaşayan Cengiz Yalçın (46), kendisinden haber alamayan ailesinin endişelenerek evine gitmesiyle bulundu.

Kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayan yakınları çilingir çağırarak daireye girdi. İçeri giren aile üyeleri, Cengiz Yalçın'ı elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı halde buldu.

DAİREDE DOĞAL GAZIN DA AÇIK BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma yaparken, dairedeki doğal gazın açık bırakıldığını tespit etti.

Yalçın'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.