İstanbul'da dehşet veren olay! Elleri bağlanmış asılı halde ölü bulundu

Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir sitedeki dairede, Cengiz Yalçın (46) isimli bir vatandaş elleri koli bandıyla bağlanmış ve iple asılı halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, dairedeki doğal gazın da açık bırakıldığı tespit edildi.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir sitenin 3. katındaki dairede, şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Yalnız yaşayan Cengiz Yalçın (46), kendisinden haber alamayan ailesinin endişelenerek evine gitmesiyle bulundu.

Kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayan yakınları çilingir çağırarak daireye girdi. İçeri giren aile üyeleri, Cengiz Yalçın'ı elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı halde buldu.

istanbul-beylikduzunde-elleri-koli-ba-1050710-311799.jpg

DAİREDE DOĞAL GAZIN DA AÇIK BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma yaparken, dairedeki doğal gazın açık bırakıldığını tespit etti.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!

Yalçın'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

istanbul-beylikduzunde-elleri-koli-ba-1050714-311799.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

