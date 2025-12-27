'Yenidoğan çetesi' davasında 3 kişi tahliye edildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul’da, bebek acil vakalarını önceden anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek ölümlere yol açtıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 63 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan sanıklardan üçü serbest bırakıldı.

İstanbul'da 'Yeni doğan çetesi' davası olarak bilinen davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 3 kişi edildi.

Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildiYenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan, organize suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, avukatların talepleri alındı. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 1,5 saat ara verdi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

24 MART'A ERTELENDİ

Bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu 10 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

