Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi

İstanbul'da, “bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları” öne sürülen 13’ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Yenidoğan Çetesi” ana davasında yönelik birleştirme talepli ek iddianame hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek kabul edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezleke kapsamında, ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçu iddiasıyla düzenlenen iddianamede 11 şüphelinin cezalandırılması talep edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı.

Ek iddianamede yer alan şüphelilerden bazıları ana davada yargılaması süren tutuklu sanıklardan oluşuyor.

Böylece biri tutuksuz, 4’ü tutuklu, 2’si firari olan ve ‘Yenidoğan Çetesi’ ana davasıyla birleştirilen 11 şüpheli hakkındaki ek iddianame ile toplam sanık sayısı 61’e yükseldi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA O İSİM DE YARGILANACAK

T24'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre; na dosyada yer almayan ancak ek iddianamede şüpheli olarak adı geçen en dikkat çekici isim ise Cem Türker Öztürk oldu. İddianamede, Şafak Sağlık Grubu’nun sahibi Seçim Öztürk’ün yeğeni ve gruba ait bazı hastanelerin ortağı olan Cem Türker Öztürk hakkında, ‘kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlaması yöneltildi.

İddianamede, resmi kayıtlarda Refik A. adına kayıtlı bulunan Bağcılar Şafak Hastanesi’ni fiilen yöneten kişinin Öztürk olduğu, işe alımlar ile maaş ödemelerinden de sorumlu olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Kayıt altına alınan görüşmelerin delil olarak sunulduğu iddianamede, Öztürk’ün diğer sanıklar Gıyasettin Mert Özdemir ve Mustafa Kazan’a yenidoğan yoğun bakım ünitesinin doldurulmasına yönelik talimatlar verdiği, bebek başına aracılara ödeme yapılmasını sağladığı belirtildi.

İddianamede, Öztürk’ün hastanenin iç işleyişinden haberdar olmayan bir kişi olamayacağı, hastaneyi fiilen yönettiği ve yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen usulsüzlükler ile kamu zararının oluşmasına yönelik eylemlerde bizzat yer aldığı tespitine yer verildi.

“Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan sorumluluğu bulunduğu belirtilen Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Firari konumda bulunan Öztürk, hakkında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yakalandı ve cezaevine gönderildi. Öztürk’ün yönettiği Bağcılar Şafak Hastanesi’nde hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve 25 yaşındaki Semanur A.’nın ölümüne neden olduğu iddia edildi.

BİRLEŞTİRME TALEPLİ EK İDDİANAMEDE KİM, NEYLE SUÇLANIYOR?

4’ü tutuklu, 2’si firari olan ve ‘Yenidoğan Çetesi’ ana davasıyla birleştirilen 11 şüpheli hakkındaki ek iddianamede yer alan isimlere yöneltilen suçlamalar özetle şöyle:

1-Dr. Zeki Ötünç (Tutuklu):

İddianamede, Ötünç’ün görev yaptığı Avcılar Hospital’de Kerem Muhammet Tokluoğlu isimli bebeğin ölümüne tıbbi ihmal sonucu neden olduğu belirtildi. Gerekli canlandırma ve tedavileri uygulamadığının tespit edildiği kaydedilirken, Fırat Sarı liderliğinde olduğu iddia edilen örgütle bağlantılı olduğu, Medisense adlı şirketle para ilişkisi bulunduğu ve örgüt yöneticileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu kapsamda Ötünç’ün, ‘ihmal suretiyle kasten öldürme’ suçundan sorumlu tutulduğu aktarıldı.

2- Dr. Dursun Eryılmaz (Tutuklu):

Eryılmaz’ın, görev yaptığı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebek Kadan’a gerekli müdahaleyi yapmayarak ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, bebeklerle fiilen ilgilenmediği ve kritik durumda müdahalede bulunmadığının tespit edildiğine yer verildi. Bu nedenle Eryılmaz’ın, ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

3-Hemşire Hasan Basri Gök (Tutuklu):

Serdarova isimli bebeğin ölümünde doğrudan müdahalesi bulunmamakla birlikte, yüksek ücret talep edilmesi sürecine katkı sağladığı gerekçesiyle ‘ihmali davranışla ölüme iştirak’ suçlamasıyla sorumlu tutulduğu belirtildi.

4- Dr. Şeyhmus Çelik (Tutuklu):

Opara isimli bebeğin ölümüne ilişkin tedavi sürecinde yer almadığı ve doğrudan ihmale dair delil bulunmadığı gerekçesiyle, ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçu kapsamında sorumluluğunun tespit edilemediği ifade edildi.

5-Dr. Hilda Keykubad:

Kaya isimli bebeğin ölümüne ilişkin klinik takip, tedavi ve resüsitasyon süreçlerini üstlenmemesi nedeniyle ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçlamasıyla sorumlu tutulduğu belirtildi.

6-Başhekim İbrahim Okyay:

Bebek Halime Alkari’nin ölümüne ilişkin olarak, yöneticilik ve sözleşmesel sorumluluğu kapsamında ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

7-Hemşire Serenay Şenkalaycı (Firari):

Kerem Muhammet Tokluoğlu isimli bebeğe uygun canlandırma uygulanmaması nedeniyle ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçlamasıyla arandığı kaydedildi.

8-Dr. Songül Kaloğlu (Firari):

Kaya isimli bebeğin sevki sırasında yenidoğan ekibini bilgilendirmemesi nedeniyle ihmali bulunduğu gerekçesiyle sorumluluk atfedildiği belirtildi.

9- Hemşire Şenay Çalıkoğlu:

Opara isimli bebeğe ait tıbbi kayıtlarda gerçeğe aykırı değişiklik yaptığı gerekçesiyle “resmi belgede sahtecilik” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğratma” suçlarına iştirak etmekle suçlandığı aktarıldı.

10-Hemşire Seher Çuhadar:

Bebek Havvanur Karakoç’un ölümüne ilişkin olarak gerekli bakım ve gözetimi göstermediği gerekçesiyle “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan sorumlu tutulduğu belirtildi.