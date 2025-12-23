"Yenidoğan Çetesi" davasında 7'nci duruşma bugün: İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama

13’ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının 7’nci duruşması bugün saat 10.00’da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ana davaya yönelik, 11 şüpheli hakkında birleştirme talepli ek iddianame düzenlenerek kabul edildi ve ana dava ile birleştirildi. Ek iddianamedeki sanıklar arasında Şafak Sağlık Grubu’nun sahibi Seçim Öztürk’ün yeğeni ve gruba ait bazı hastanelerin de ortağı olan Cem Türker Öztürk de yer alıyor. Böylece ana davaya eklenen yeni isimlerle birlikte sanık sayısı 61’e çıktı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, yaşanan skandalın 2000'li yılların başından bu yana uygulanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Sağlığın özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının bu tür yasadışı yapıların oluşmasına zemin hazırladığını belirten oda temsilcileri, açıklamada, "Sinekleri öldürmenin faydalı olduğunu ancak bataklık kurutulmadıkça ileride başka sineklerin de karşımıza çıkacağını söylemiştik. Bu skandal, sağlığı piyasalaştırma projesinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

"HİZMET SATIN ALMA" VE TAŞERONLAŞMA SORUNU

Dava sürecinde, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinin "hizmet satın alma" yöntemiyle işletildiğinin ortaya çıktığını hatırlatan Tabip Odası, bu sistemin özel sektörde halen yaygın bir çalışma biçimi olduğunu ifade etti. Hekimlerin bordrolu çalışmak yerine şirket kurmaya veya taşeron sistemine zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, Ocak 2025’te çıkarılan ve hekimlerin güvenceli çalışmasını öngören yönetmeliğin ise fiilen uygulanmadığı kaydedildi.

KAMUDA DA KÂR ODAKLI ANLAYIŞ DEVAM EDİYOR

Taşeronlaşmanın sadece özel sektörle sınırlı kalmadığı, kamu hastanelerinde de özellikle radyoloji gibi alanların kar odaklı bir anlayışa terk edildiği belirtildi. Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının mesleki etik denetim yetkilerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla zayıflatılmasının, sağlık alanında suçu teşvik eden bir ortam yarattığı savunuldu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: KAMUSAL SAĞLIK SİSTEMİ

Açıklamanın sonunda, benzer skandalların bir daha yaşanmaması için acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu: