"Yenidoğan Çetesi" davasında 7'nci duruşma bugün: İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama

"Yenidoğan Çetesi" davasında 7'nci duruşma bugün: İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama
Yayınlanma:
İstanbul Tabip Odası, kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Yenidoğan Çetesi" davasının birinci yılında bir basın açıklaması yayımlayarak sağlık sistemindeki yapısal sorunlara dikkat çekti. 13'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması öncesinde yapılan açıklamada, sorunun sadece bireysel suçlarla sınırlı olmadığı vurgulandı.

13’ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının 7’nci duruşması bugün saat 10.00’da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ana davaya yönelik, 11 şüpheli hakkında birleştirme talepli ek iddianame düzenlenerek kabul edildi ve ana dava ile birleştirildi. Ek iddianamedeki sanıklar arasında Şafak Sağlık Grubu’nun sahibi Seçim Öztürk’ün yeğeni ve gruba ait bazı hastanelerin de ortağı olan Cem Türker Öztürk de yer alıyor. Böylece ana davaya eklenen yeni isimlerle birlikte sanık sayısı 61’e çıktı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, yaşanan skandalın 2000'li yılların başından bu yana uygulanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Sağlığın özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının bu tür yasadışı yapıların oluşmasına zemin hazırladığını belirten oda temsilcileri, açıklamada, "Sinekleri öldürmenin faydalı olduğunu ancak bataklık kurutulmadıkça ileride başka sineklerin de karşımıza çıkacağını söylemiştik. Bu skandal, sağlığı piyasalaştırma projesinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

"HİZMET SATIN ALMA" VE TAŞERONLAŞMA SORUNU

Dava sürecinde, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinin "hizmet satın alma" yöntemiyle işletildiğinin ortaya çıktığını hatırlatan Tabip Odası, bu sistemin özel sektörde halen yaygın bir çalışma biçimi olduğunu ifade etti. Hekimlerin bordrolu çalışmak yerine şirket kurmaya veya taşeron sistemine zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, Ocak 2025’te çıkarılan ve hekimlerin güvenceli çalışmasını öngören yönetmeliğin ise fiilen uygulanmadığı kaydedildi.

KAMUDA DA KÂR ODAKLI ANLAYIŞ DEVAM EDİYOR

Taşeronlaşmanın sadece özel sektörle sınırlı kalmadığı, kamu hastanelerinde de özellikle radyoloji gibi alanların kar odaklı bir anlayışa terk edildiği belirtildi. Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının mesleki etik denetim yetkilerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla zayıflatılmasının, sağlık alanında suçu teşvik eden bir ortam yarattığı savunuldu.

Mide ameliyatı faciasının altından "Yenidoğan Çetesi" sanığı doktorlar çıktıMide ameliyatı faciasının altından "Yenidoğan Çetesi" sanığı doktorlar çıktı

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: KAMUSAL SAĞLIK SİSTEMİ

Açıklamanın sonunda, benzer skandalların bir daha yaşanmaması için acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu:

"Bir daha böyle skandalların yaşanmaması için uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık sistemi kamusal olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktorlar ve tüm sağlık çalışanları güvenceli şekilde, insanca yaşayabileceği, emekliliğe yansıyan bir ücretle alarak çalışacağı bir ortam yaratılmalıdır. Aksi hâlde, ne yazık ki bu yaşadığımız sonuncu skandal olmayacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Türkiye
Çanakkale'deki 'makaslı' cinayette sır çözülüyor: Annesiyle bir gün önce 'kız isteme' kavgası etmiş
Çanakkale'deki 'makaslı' cinayette sır çözülüyor: Annesiyle bir gün önce 'kız isteme' kavgası etmiş
Cezaevindeki CHP'li Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı
Cezaevindeki CHP'li Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı
Adem Soytekin el konulan hesaplarından 120 milyon 'nafaka' parası çıkardı! İBB soruşturmasında 'itirafçı' olmuştu
Adem Soytekin el konulan hesaplarından 120 milyon 'nafaka' parası çıkardı! İBB soruşturmasında 'itirafçı' olmuştu