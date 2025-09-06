13 yaşındaki çocuk evlilik adı altında istismara sürüklendi Tek tutuklama yok

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, evlilik kisvesi ile cinsel istismara sürüklendi.

ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programına katılan anne Özlem I. 13 yaşındaki kızının cezaevindeki babası Hidayet Işıkcan tarafından 'para karşılığında' Kurumlu ailesine 'verildiğini' söyledi.

Çocuk, evlilik adı altında Kamilcan Kurumlu'nun istismarına maruz kaldı.

Annenin TV'de yaşadıklarını dile getirmesinin ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İSTİSMAR VAR, FOTOĞRAF VAR AMA TUTUKLAMA YOK

Sabah'ın haberine göre; Kamilcan Kurumlu'nun babası Emrah ve annesi Elvan Kurumlu gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Üç şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TV'de çocuğun yüzü kapatılarak evlilk adı altında istismara sürüklendiği 'düğün' ve 'gelinlik' fotoğrafları da paylaşıldı.

Çocuk da koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi.

Esra Erol, TV yayınında çocuğun kurtarıldığı şu sözlerle duyurdu, bu sırada da anne gözyaşlarına boğuldu: