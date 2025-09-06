13 yaşındaki çocuk evlilik adı altında istismara sürüklendi Tek tutuklama yok

Bursa İnegöl'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, evlilik adı altında cinsel istismara sürüklendi. Para karşılığında istismara sürüklenen çocuk kurtarıldı fakat olay ile ilgili tek bir tutuklama yok.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, evlilik kisvesi ile cinsel istismara sürüklendi.

ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programına katılan anne Özlem I. 13 yaşındaki kızının cezaevindeki babası Hidayet Işıkcan tarafından 'para karşılığında' Kurumlu ailesine 'verildiğini' söyledi.

Çocuk, evlilik adı altında Kamilcan Kurumlu'nun istismarına maruz kaldı.

Annenin TV'de yaşadıklarını dile getirmesinin ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İSTİSMAR VAR, FOTOĞRAF VAR AMA TUTUKLAMA YOK

Sabah'ın haberine göre; Kamilcan Kurumlu'nun babası Emrah ve annesi Elvan Kurumlu gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Üç şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TV'de çocuğun yüzü kapatılarak evlilk adı altında istismara sürüklendiği 'düğün' ve 'gelinlik' fotoğrafları da paylaşıldı.

Çocuk da koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi.

Esra Erol, TV yayınında çocuğun kurtarıldığı şu sözlerle duyurdu, bu sırada da anne gözyaşlarına boğuldu:

  • "Sevgili seyirciler, 14 yaşındaki çocuğumuz şu anda güvenli bir kurumda. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri dün akşam hemen yayın sonrasında harekete geçti. Kamilcan, annesi Elvan ve babası Emrah dün geceyi emniyette geçirdi. Küçük yaşta çocuğu alıkoyma ve istismar suçundan sabah saatlerinde Kamilcan adliyeye sevk edildi. Hatta şu anda mahkemeye çıkartılmayı bekliyor. Bize bana aktarılan son bilgi böyleydi. Kurumla ailesinin yanın yanında yanından alınan 14 yaşındaki kızımız ise gerekli işlemlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İnegöl Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü birimlerine teslim edildi. Yetkililer çocuğun güvenliği güvenliği için kızımızı sevgi evine yerleştirdi. Kızımız şu anda sevgi evinde"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

