Aralık ayında ortancalara yapılması gerekenler: İki kat daha fazla çiçek açacaklar

ARALIK AYINDA ORTANCALARLA NE YAPILMALI?

Bahçenizdeki ortancalar muhtemelen ilk donu yaşamışlardır. Yaprakları büyük olasılıkla kararmış ve dökülmüştür. Sıcaklıklar çok düşük olmadığı için sürgünler muhtemelen zarar görmemiştir. Bazı çeşitler, özellikle sürgün uçları kararmışsa, donmuş gibi görünebilir.

Kış ılıman geçerse ve toprak uygunsa bitki bazen yeni sürgünler verir. Peki o zaman ne yapılmalı? En iyisi hiçbir şey yapmamaktır. Odunsu olmayan tomurcukları koparırsanız, ortancanın bir sonraki sezonda çiçek açmasını engelleyebilirsiniz. Bu çalılara henüz tarımsal tekstil ürünleri örtülmemelidir.

Neden? Bitkiyi örterseniz, aşırı ısınır ve bu da kış uykusuna yatmak yerine büyümeye devam etmesini teşvik edebilir. Birkaç hafta içinde şiddetli bir don gelebilir, bu da henüz yeşil olan sürgünlere zarar verir ve ortancanın çiçek açmasını engeller. Bu nedenle, çalıları izleyin ve kışa hazır olup olmadıklarını değerlendirin. Tüm sürgünlerin odunsu olduğunu görürseniz, çalıyı tarımsal tekstil ile örtebilirsiniz.

Bazı ortancalar hala neredeyse tamamen yeşil. Genellikle aralık ayında meydana gelen biraz daha şiddetli bir donu beklemekte fayda var. Başka bir soğuk hava dalgası onları kış uykusuna zorlayacaktır. Saksıdaki genç fideler ise toprağa gömülebilir ve hava soğuduğunda kuru bir malzeme ile örtülebilir.

KIŞIN ORTANCA BİTKİLERİNİ BUDAMAK NE ZAMAN VE NE İŞE YARAR?

Bahçe ortancaları kışın budanmamalıdır. Bu, bitkinin bir sonraki sezonda tomurcuk ve çiçek üreteceği sürgünlerin ortadan kaldırılması anlamına gelir.

Öte yandan, buket ortancalar aralık, ocak hatta şubat aylarında bile güvenle budanabilir. Bunun nedeni, yalnızca yeni sezonda gelişecek olan yıllık sürgünler üzerinde çiçek açmalarıdır. Ayrıca, neredeyse tamamen dona dayanıklıdırlar.

Kışın, uzun sürgünleri olan ve genellikle henüz kurumuş çiçek salkımları bulunan çalıları budamakta fayda var. Bu tür dallar rüzgarın veya kar ağırlığının etkisiyle kolayca kırılabilir. Bu gibi durumlarda, ince ve hassas sürgünler çıkarılır ve bazı çalılar yerden birkaç santimetre yüksekliğe kadar kısaltılır.

Kışın eski veya hasarlı dalların kesilmesi, bir sonraki sezonda hastalık riskini azaltır ve çalının içindeki hava sirkülasyonunu iyileştirir. Ortancaların (kışın bile) budanması, bitkisel kütlelerini artırabilir ve daha fazla yeni sürgün vermelerini sağlayabilir; bu da daha fazla yeni çiçek için yer anlamına gelir.