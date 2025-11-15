Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde su borusu döşemek için açılan çukurda 5 küp bulundu. Yapılan incelemede küplerde insan kemiği parçaları olduğu anlaşıldı.