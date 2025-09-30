Kayıp gencin feci sonu: 30 metrelik su kuyusunda ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Cuma Eymen'in cansız bedeni 30 metrelik su kuyusunda bulundu.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi

26 Eylül Cumartesi günü Acıbadem mevkisinde meydana gelen olayda, hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evinden ayrıldı.

3 GÜN SONUNDA SU KUYUSUNDA BULUNDU

Uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları Cuma'yı aramaya başladı.

3 gündür aralıksız sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Eymen Cuma'nın cansız bedeni bir su kuyusunda bulundu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HALAT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Ekiplerce yapılan çalışmada Eymen Cuma, 30 metrelik düştüğü su kuyusundan halat yardımıyla çıkartıldı.

2 gündür kayıp olan adam uçurumda ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Cuma Eymen’in motosikletiyle kuyuya düştüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.