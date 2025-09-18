10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi

Yayınlanma:
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 8 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Kadir Kaplan’dan acı haber geldi. Sera yolunun kenarında Kaplan’ın cansız bedeni bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi ile Yeniköy arasında bulunan sera yolunda, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında bir sera işçisi, yol kenarında hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İşçinin, jandarma ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2025-09-18-at-10-58-51.jpeg

10 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU!

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, cansız bedenin 8 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Kadir Kaplan'a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaplan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

Türkiye
