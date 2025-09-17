Şüpheli ölümde yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Her şey, Yılmaz Akan'ın eşi M.A.'nın 24 Mart gecesi çaldığı polis merkezi kapısıyla başladı. Eşinin "işe gidiyorum" diyerek evden çıktığını ancak iş yerine hiç gitmediğini ve telefonundan haber alamadığını bildiren M.A., bir gün sonra verdiği ek ifadede endişesini artıran detayı paylaştı:

"Dün defalarca aradığımda telefonu, A.G. adında biri açtı. 'Kimsin' diye sorduğumda, bana 'Bu telefon benim' dedi ve kapattı. Eşimin hayatından şüphe ediyorum."

KIYIDA CANSIZ BEDEN, ÜZERİNDE NE CÜZDAN NE TELEFON

Bu ihbardan iki gün sonra, 27 Mart'ta Tekkeköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda yüzüstü yatan bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp olan Yılmaz Akan'a ait olduğu tespit edildi. Ancak Akan'ın üzerinde ne cüzdanı ne de cep telefonu vardı.

"İNTİHAR ETMEZDİ, YÜZME BİLMİYORDU"

Soruşturmayı yürüten savcılık, Akan'ın ailesinin ve arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Eşi M.A., "Eşim vefat ettikten sonra 800 bin lira borcu olduğunu öğrendim. Yüzme bilmiyordu. 30 yıllık evliliğimizde bir kez alkol içtiğini gördüm. Çok inançlı ve hayat doluydu, intihara meyilli değildir. Belki borçlardan bunalınca alkol alıp, dengesini kaybederek denize düşmüş olabilir" diyerek cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi.

40 yıllık arkadaşı A.Ö. de intihar ihtimalini kesin bir dille reddederek, "Kesinlikle intihar edeceğini düşünmüyorum. Çok inançlı ve intihara karşıdır. Borcu yüzünden kafa dağıtmak için oturduğu sırada denize düşüp boğulmuş olabilir, çünkü yüzme bilmiyordu" ifadelerini kullandı. Arkadaşı, kendisinin de Akan'ı aradığında telefona çıkan A.G. isimli kişinin "yakın arkadaşıyım" deyip telefonu kapattığını belirtti.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopsi, Akan'ın alkollü olduğunu ve suda boğularak öldüğünü, vücudunda ise herhangi bir darp izi olmadığını ortaya koydu. Savcılık, "A.G." isminde olayla bağlantılı birine ulaşamazken, bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Yılmaz Akan'ın, kaybolduğu 24 Mart günü saat 11.00 sularında Canik ilçesindeki Doğu Park sahiline doğru ilerlediği, koşarak yolun karşısına geçtiği ve bir tramvay üst geçidinden yürüdükten sonra adeta sırra kadem bastığı görüldü. Akan'ın o noktadan sonra nereye gittiği bilinmezken, şüpheli ölümle ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.