Mardin'de sır ölüm! Tarlada erkek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki boş bir tarlada erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş bir tarlada erkek cesedi bulundu. Vücudunda kesici alet izine rastlanılmayan erkeğin 20'li yaşlarının ortasında olduğu tahmin ediliyor.

MARDİN'DE SIR ÖLÜM

Akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi güney çevre yolu mevkisinde, boş tarlada yatan kişiyi fark eden çevrediler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

mardinde-bos-tarlada-erkek-cesedi-bulun-916558-272342.jpg

CESETTE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

mardinde-bos-tarlada-erkek-cesedi-bulun-916560-272342.jpg

Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişmeElazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme

Kaynak:DHA

İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Türkiye
Gelendost Belediyesi davasında tahliye kararı
Gelendost Belediyesi davasında tahliye kararı
İmamoğlu 'Asla vazgeçmeyeceğiz' diyerek çağırdı
İmamoğlu 'Asla vazgeçmeyeceğiz' diyerek çağırdı