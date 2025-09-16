Mardin'de sır ölüm! Tarlada erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş bir tarlada erkek cesedi bulundu. Vücudunda kesici alet izine rastlanılmayan erkeğin 20'li yaşlarının ortasında olduğu tahmin ediliyor.

MARDİN'DE SIR ÖLÜM

Akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi güney çevre yolu mevkisinde, boş tarlada yatan kişiyi fark eden çevrediler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

CESETTE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

