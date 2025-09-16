Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında yaşanan olayda Mustafa Yılmaz, akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz’ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

2 YIL SONRA 12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Eylül’de 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.