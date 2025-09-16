Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme

Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme
Yayınlanma:
Elazığ’da, 2023 yılı Ocak ayında akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlenen Mustafa Yılmaz (26) ile kuzeni Onur Yılmaz'ın birer gün arayla kaybolduğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2 yıldır iki kuzenden haber alınamazken, daha önce 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında yaşanan olayda Mustafa Yılmaz, akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayetiAdresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz’ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

2 YIL SONRA 12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Eylül’de 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Türkiye
Ece Üner'den Manifest ve Kızılcık Şerbeti tepkisi: Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?
Ece Üner'den Manifest ve Kızılcık Şerbeti tepkisi: Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 39 kişinin tutuklanması istendi
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 39 kişinin tutuklanması istendi